Адвокат Хантера Байдена назвал безосновательными новые обвинения против него

Сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден полностью выплатил все налоги, поэтому выдвинутые в отношении него обвинения безосновательны. Об этом заявил адвокат Байдена Эбби Лоуэлл, передает The Washington Examiner.

Ранее сообщалось, что в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорнии поступило обвинительное заключение, согласно которому сын американского президента не уплатил государственные налоги в размере $1,4 млн.

Лоуэлл заявил, что если бы фамилия его клиента была какой-либо иной, а не Байден, обвинения в штате Делавэр, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены.

Правозащитник высказал мнение, что спецпрокурор Дэвид Уайсс, которые ранее предъявил обвинения Байдену-младшему в штате Делавэр в нарушениях при владении огнестрельным оружием, якобы поддавшись давлению со стороны республиканцев (Байден и его отец представляют Демократическую партию. — прим. ред.).

Лоуэлл подчеркнул, что теперь, после проведения пятилетнего расследования без каких-либо новых доказательств и через два года после того, как Хантер Байден полностью выплатил налоги, прокурор добавил новые обвинения по девяти пунктам.

Ранее сообщалось, что американский минюст готовит против Хантера Байдена новое дело.