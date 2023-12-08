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Адвокат Хантера Байдена назвал безосновательными новые обвинения против него

Адвокат Лоуэлл: Хантер Байден выплатил все налоги, новые обвинения безосновательны

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Visar Kryeziu/AP

Сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден полностью выплатил все налоги, поэтому выдвинутые в отношении него обвинения безосновательны. Об этом заявил адвокат Байдена Эбби Лоуэлл, передает The Washington Examiner.

Ранее сообщалось, что в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорнии поступило обвинительное заключение, согласно которому сын американского президента не уплатил государственные налоги в размере $1,4 млн.

Лоуэлл заявил, что если бы фамилия его клиента была какой-либо иной, а не Байден, обвинения в штате Делавэр, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены.

Правозащитник высказал мнение, что спецпрокурор Дэвид Уайсс, которые ранее предъявил обвинения Байдену-младшему в штате Делавэр в нарушениях при владении огнестрельным оружием, якобы поддавшись давлению со стороны республиканцев (Байден и его отец представляют Демократическую партию. — прим. ред.).

Лоуэлл подчеркнул, что теперь, после проведения пятилетнего расследования без каких-либо новых доказательств и через два года после того, как Хантер Байден полностью выплатил налоги, прокурор добавил новые обвинения по девяти пунктам.

Ранее сообщалось, что американский минюст готовит против Хантера Байдена новое дело.

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