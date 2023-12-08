Медведев предупредил об угрозе третьей мировой войны

Угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую никогда не была такой реальной со времен Карибского кризиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения Российской Федерации и НАТО с переходом в третью мировую», — написал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что целью вмешательства США в конфликт на Украине стало увеличение выпуска объемов военной продукции и создание рабочих мест.

До этого зампредседателя Совбеза России заявлял, что Российская Федерация в ответ на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально или асимметрично. Он отметил, что ответ может быть прямо пропорциональным степени агрессии и, в случае необходимости, асимметричным.

Кроме того, Медведев рассказал о санкционной дубине Запада.