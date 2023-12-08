В ООН сообщили о возможном скором открытии пункта пропуска из Израиля в Газу

Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе сектора Газа с Израилем может в ближайшее время открыться в дополнение к КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом, переговоры об этом продолжаются. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.

Гриффитс подчеркнул, что жители сектора Газа должны знать, что агентства по оказанию помощи, на которые они рассчитывали на протяжении многих десятилетий, не оставят их сейчас.

По словам дипломата, в анклаве сейчас находятся два «всадника апокалипсиса» (персонажи из книги «Апокалипсис» в Библии — прим. ред.) — конфликт и болезни.

Представитель ООН предположил, что ситуация в секторе Газа будет только ухудшаться, поскольку сложно устойчиво обеспечивать поставки в больницы, безопасное опреснение воды.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.