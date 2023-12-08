Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не приводят к желаемым результатам, однако в Евросоюзе (ЕС) нельзя открыто обсуждать эту тему. По его словам, в результате ограничений Россия стала более самостоятельной в отраслях, где ранее не была активна, пишет РИА Новости.

Фицо отметил, что поднятие вопроса о целесообразности санкций против России в ЕС считается «политически некорректным». Он отметил: «Если вы пытаетесь обсудить эту тему и указать на то, что санкции не работают, вам скажут, что вы политически некорректны. Это правда, но такое мнение не приветствуется на полях Европейского совета».

Комментируя предстоящий 12-й пакет санкций против России, г-н Фицо задался вопросом о влиянии этих ограничений. Он считает, что они могли усложнить жизнь российским гражданам, но при этом отметил, что нельзя недооценивать способность россиян заменить запрещенные товары на продукцию из других стран, таких как Китай.

Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре. СМИ сообщают, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд, выделяемого из фонда ЕС. В начале ноября правительство Словакии также заблокировало передачу Киеву €40,3 млн военной помощи, которую одобрило предыдущее правительство.

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