Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американские конгрессмены опубликовали резолюцию по импичменту Байдену

Республиканцы в США опубликовали резолюцию по импичменту Байдену

close
100%
Molly Riley/AP

Республиканцы в Палате представителей США опубликовали резолюцию по импичменту действующему президенту США Джо Байдену. Текст документа размещен на сайте палаты.

Резолюция формализует осуществляемое республиканскими конгрессменами расследование в отношении Байдена. В Палате представителей отметили, что принятие данной резолюции будет играть на руку республиканцам при внесении в суд итогов своего расследования, передает CBS.

Утверждается, что резолюция будет вынесена на голосование до 14 декабря, то есть до прекращения работы Конгресса на зимние праздники.

До этого спикер конгресса США Майк Джонсон назвал импичмент Байдену «необходимым шагом».

По словам Джонсона, он с членом палаты представителей Элизой Стефаник дважды работали в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в партийных и политических целях.

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — уточнил он.

Джонсон добавил, что ряд комитетов по юрисдикции ведут огромную работу, чтобы найти доказательство правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и скрывает «тысячи страниц доказательств».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами