Американские конгрессмены опубликовали резолюцию по импичменту Байдену

Республиканцы в Палате представителей США опубликовали резолюцию по импичменту действующему президенту США Джо Байдену. Текст документа размещен на сайте палаты.

Резолюция формализует осуществляемое республиканскими конгрессменами расследование в отношении Байдена. В Палате представителей отметили, что принятие данной резолюции будет играть на руку республиканцам при внесении в суд итогов своего расследования, передает CBS.

Утверждается, что резолюция будет вынесена на голосование до 14 декабря, то есть до прекращения работы Конгресса на зимние праздники.

До этого спикер конгресса США Майк Джонсон назвал импичмент Байдену «необходимым шагом».

По словам Джонсона, он с членом палаты представителей Элизой Стефаник дважды работали в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в партийных и политических целях.

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — уточнил он.

Джонсон добавил, что ряд комитетов по юрисдикции ведут огромную работу, чтобы найти доказательство правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и скрывает «тысячи страниц доказательств».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.