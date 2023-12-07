Путин и Раиси завершили переговоры в Кремле спустя пять часов

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле. Как заявил ТАСС официальный представитель президента Дмитрий Песков, они продлились более пяти часов.

Подробностей о содержании встречи Песков не сообщил.

До этого министра обороны РФ Сергея Шойгу заметили на встрече Путина с президентом Ирана в Москве.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря.

Глава Ирана ранее заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле, в свою очередь, рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

6 декабря президент России прибыл в ОАЭ, где побеседовал с президентом страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, затем отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.