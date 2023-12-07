В Финляндии назвали сроки принятия решения по открытию границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны планирует принять решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не позднее 13 декабря. Об этом сообщает издание Yle.

«Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни», — сказал Орпо журналистам в парламенте.

При этом премьер не стал давать прогнозы относительно решения.

До этого замкомандующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявлял, что власти страны намерены открыть КПП на границе с Россией 14 декабря. По его словам, демонтаж заграждений пункта пропуска займет несколько часов, после чего движение транспорта откроют. Ахтиайнен подчеркнул, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай повторного закрытия рубежей страны.

3 декабря глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент.

Ранее стало известно о военных мотивах Финляндии для закрытия границ с РФ.