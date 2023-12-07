Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии прокомментировал кризис между Венесуэлой и Гайаной

Президент Бразилии Лула да Силва призвал не допустить войны в Латинской Америке

close
100%
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на фоне территориального спора вокруг региона Эссекибо между Венесуэлой и Гайаной призвал не допустить войны в Латинской Америке. Об этом сообщает EFE.

По его словам, бразильская сторона не хочет войны в Латинской Америке, а Венесуэла с растущей обеспокоенностью следит за развитием событий, связанных с проблемой Эссекибо.

Он добавил, что представил главам стран-членов МЕРКОСУР на рассмотрение проект декларации в связи с ситуацией между Гайаной и Венесуэлой. В этом документе Бразилия предлагает подтвердить «статус региона как зоны мира и сотрудничества».

До этого стало известно, что власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами