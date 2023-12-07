Президент Бразилии прокомментировал кризис между Венесуэлой и Гайаной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на фоне территориального спора вокруг региона Эссекибо между Венесуэлой и Гайаной призвал не допустить войны в Латинской Америке. Об этом сообщает EFE.

По его словам, бразильская сторона не хочет войны в Латинской Америке, а Венесуэла с растущей обеспокоенностью следит за развитием событий, связанных с проблемой Эссекибо.

Он добавил, что представил главам стран-членов МЕРКОСУР на рассмотрение проект декларации в связи с ситуацией между Гайаной и Венесуэлой. В этом документе Бразилия предлагает подтвердить «статус региона как зоны мира и сотрудничества».

До этого стало известно, что власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.