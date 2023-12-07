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В США заявили, что Китай встал на сторону России в конфликте на Украине

Политик Кэмпбелл заявил, что КНР встала на сторону России в конфликте на Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай встал на сторону Российской Федерации в конфликте на Украине и оказывает РФ различного рода поддержку. Об этом заявил Курт Кэмпбелл, которого президент США Джо Байден выдвинул на пост первого заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По словам политика, его очень беспокоит поддержка Пекином Москвы в данном конфликте.

«Мы наблюдаем, как в течение последнего 1,5 года Китай оказывал помощь различными способами — не обязательно прямыми военными средствами, но через поддержку в виде коммерческих и других взаимодействий», — сказал он.

Кэмпбелл указал, что, по мнению вашингтонской администрации, Российская Федерация «в значительной степени восстановилась в военном плане» в свете проводимой страной специальной военной операции (СВО).

«И хотя Китай заявляет о себе как о независимом игроке, который не встает на чью-либо сторону, весьма очевидно, что здесь они приняли одну из сторон», — отметил политик.

В связи с этим он выразил «глубокую обеспокоенность».

До этого Китай призвал Европейский союз к диалогу с Россией по украинскому кризису и безопасности в Европе.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что КНР работает вместе с РФ над защитой международной справедливости.

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Операция на Украине
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