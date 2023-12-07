В США заявили об угасании интереса к Украине

Украина ушла на второй план на политических дебатах накануне президентских выборов в США, что должно беспокоить украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что после $130 млрд, заплаченных налогоплательщиками США с 2022 года, «экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет». Авторы издания добавили, что во время президентских дебатов республиканцев этому вопросу уделили всего несколько минут.

До этого представитель Организации Североатлантического договора (НАТО) высокого ранга заявил, что Запад не сможет немедленно найти замену военной помощи Вашингтона Киеву, если конгресс США откажется продолжать выделение крупного финансирования в интересах Украины.

Стало также известно, что Вашингтон примет ряд новых мер, направленных на поддержку украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Кроме того, планируется для поддержки и ускорения перехода к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли направить в министерство стратегической промышленности Украины американского советника.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.