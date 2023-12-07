В НАТО оценили возможность США помогать Украине

Представитель Организации Североатлантического договора (НАТО) высокого ранга заявил, что Запад не сможет немедленно найти замену военной помощи Вашингтона Киеву, если конгресс США откажется продолжать выделение крупного финансирования в интересах Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американская сторона играет заглавную роль в вопросе военной помощи, США лучше приспособлены в этой сфере — в плане как сроков поставок, так и наличия запасов.

Чиновница считает, что любое существенное сокращение военной помощи не будет способствовать коллективным усилиям по оказанию поддержки Украине.

Она подчеркнула, что не уверена, что в военной области существует немедленное решение замещению США, даже если сокращение американской помощи Украине произойдет.

До этого стало известно, что Вашингтон примет ряд новых мер, направленных на поддержку украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Кроме того, планируется для поддержки и ускорения перехода к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли направить в министерство стратегической промышленности Украины американского советника.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.