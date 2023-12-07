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В НАТО оценили возможность США помогать Украине

НАТО: немедленной замены военной помощи США Украине нет

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Shannon Stapleton/Reuters

Представитель Организации Североатлантического договора (НАТО) высокого ранга заявил, что Запад не сможет немедленно найти замену военной помощи Вашингтона Киеву, если конгресс США откажется продолжать выделение крупного финансирования в интересах Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американская сторона играет заглавную роль в вопросе военной помощи, США лучше приспособлены в этой сфере — в плане как сроков поставок, так и наличия запасов.

Чиновница считает, что любое существенное сокращение военной помощи не будет способствовать коллективным усилиям по оказанию поддержки Украине.

Она подчеркнула, что не уверена, что в военной области существует немедленное решение замещению США, даже если сокращение американской помощи Украине произойдет.

До этого стало известно, что Вашингтон примет ряд новых мер, направленных на поддержку украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Кроме того, планируется для поддержки и ускорения перехода к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли направить в министерство стратегической промышленности Украины американского советника.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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