Шойгу заметили на встрече Путина с президентом Ирана в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Москве провел встречу с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече также присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, о чем свидетельствует фото, опубликованное в Telegram-канале, который ведется журналистами кремлевского пула агентства РИА Новости.

Во время встречи президент Ирана призвал остановить бомбардировки сектора Газа.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря. Глава Ирана ранее заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле, в свою очередь, рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

Ранее Путин заявил, что соглашение о свободной торговле расширит взаимодействие ЕАЭС и Ирана.