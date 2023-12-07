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В Китае заявили о безосновательных обвинениях шефа Пентагона в адрес России

AT: шеф Пентагона Остин безосновательно обвинил РФ в планах напасть на Европу

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в намерении напасть на Европу. Такое мнение выразило гонконгское издание Asia Times.

По словам Остина, если американский конгресс не одобрит помощь Киеву в размере $61 млрд, то «возрастет вероятность» военного столкновения американских и российских войск на европейской земле.

«Остин представил себе угрозу в том, что Россия, покончив с Киевом, нападет на Европу. Но объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в Евросоюзе. Аргумент Остина является ложным и вводит в заблуждение», — говорится в статье.

6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. В этот же день в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также счел риск поражения Украины в конфликте высоким.

Ранее Остин выразил надежду, что конгресс США скоро утвердит запрос о помощи Украине.

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