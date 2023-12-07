Захарова высмеяла слова экс-главы британского МИД о «рычащем» Лаврове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-главы министерства иностранных дел Великобритании Филипа Хэммонда о том, что руководитель российского МИД Сергей Лавров запугивает собеседников и рычит на них. Свое мнение об этом Захарова опубликовала в Telegram-канале.

«Если вы посмотрите на фотографию Лаврова и Хэммонда, то заметите, что британец по комплекции практически идентичен Сергею Викторовичу. Это же надо так врать! Ну боишься ты российского коллегу, так и скажи: «Мне страшно иметь дело с Лавровым, он давит интеллектом, он умнее, харизматичнее, остроумнее и добрее. Но зачем придумывать небылицы про «физическое запугивание рычащего крупного мужчины»?» — удивляется Захарова.

Представитель МИД отметила, что, с другой стороны, в Британии и до этого нередко публиковали фейки по типу инцидента с Петровым и Бошировым или тем, что Лавров якобы никогда не улыбается.

Напомним, в недавнем интервью Би-би-си Филип Хэммонд рассказал о своем опыте работы с Лавровым. Он заявил, что последний запугивает собеседников физически, поскольку имеет крупное телосложение. По словам Хэммонда, Лавров «подходит вплотную, просто повторяет свою позицию и рычит».

Ранее в МИД России рассказали, пользуется ли Лавров iPhone.