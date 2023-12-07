Стало известно, кто будет представлять Россию на инаугурации президента Аргентины Милея

Россию на инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея будет представлять посол в этой южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов. Об этом в российской дипмиссии сообщили РИА Новости.

«Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России», — заявили в посольстве.

7 декабря Аргентина пригласила Россию принять участие в церемонии инаугурации Милея.

22 октября и 19 ноября в Аргентине прошли всеобщие выборы. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур. По итогам нового голосования победу одержал Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея.