Президент Ирана призвал остановить бомбардировки сектора Газа

Нужно в кротчайшие сроки найти мирное решение конфликта между Израилем и Палестиной, бомбардировки Газы должны прекратиться. С таким заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА Новости.

«Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки [сектора Газа]. Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса», — заявил иранский президент в Кремле.

Раиси подчеркнул, что потери среди палестинских детей из-за действий еврейского государства вызывают сожаление. По его словам, схожие эмоции вызывает и факт поддержки Израиля Соединенными Штатами.

«Международные организации, те организации, которые должны защищать права человека, они потеряли свою эффективность. Это происходит на глазах у всего мирового сообщества», — добавил Раиси.

До этого иранский президент пригласил российского коллегу посетить Иран с ответным визитом, на что Путин ответил согласием.

Ранее принц Омана во время встречи с Путиным призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок.