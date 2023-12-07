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Президент Ирана призвал остановить бомбардировки сектора Газа

Президент Ирана Раиси: нужно как можно скорее остановить бомбардировки Газы

Нужно в кротчайшие сроки найти мирное решение конфликта между Израилем и Палестиной, бомбардировки Газы должны прекратиться. С таким заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА Новости.

«Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки [сектора Газа]. Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса», — заявил иранский президент в Кремле.

Раиси подчеркнул, что потери среди палестинских детей из-за действий еврейского государства вызывают сожаление. По его словам, схожие эмоции вызывает и факт поддержки Израиля Соединенными Штатами.

«Международные организации, те организации, которые должны защищать права человека, они потеряли свою эффективность. Это происходит на глазах у всего мирового сообщества», — добавил Раиси.

До этого иранский президент пригласил российского коллегу посетить Иран с ответным визитом, на что Путин ответил согласием.

Ранее принц Омана во время встречи с Путиным призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок.

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