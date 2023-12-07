Путин согласился прилететь в Иран

Президент Ирана Ибрахим Раиси во время переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве пригласил президента России посетить исламскую республику, на что российский лидер ответил согласием, передает ТАСС.

«Я воспользуюсь вашим приглашением», — сказал глава российского государства.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря. Глава Ирана ранее заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле при этом рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

В последний раз президент России прилетал в Иран в июле 2022 года.

Ранее принц Омана призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок.