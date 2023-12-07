Путин заявил, что хотел накануне заехать в Тегеран

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что накануне хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд совершить визит и в Тегеран, передает РИА Новости.

«Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться», — сказал российский лидер.

Однако, по словам Путина, Раиси уже собрался улетать в Москву.

Иранский президент в ответ заявил, что Тегеран был готов принять главу российского государства, а также к тому, чтобы его самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана.

Как сообщали в Кремле, Путин 7 декабря в Москве обсудит с Эбрахимом Раиси темы транспорта, энергетики и совместные проекты РФ и Ирана в торгово-экономической сфере.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран.

Ранее президент Ирана оценил сотрудничество с Россией.