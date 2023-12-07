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КНДР отзовет посла из Швейцарии из-за незаконной торговли бивнями

Kyodo: КНДР отзовет посла из Швейцарии из-за незаконной торговли бивнями

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KCNA/Reuters

Северная Корея в конце месяца отзовет посла из Швейцарии Хан Тхе Суна, который подозревается в незаконной торговле слоновыми бивнями и рогами носорогов. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Как следует из текста, группа экспертов Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР и власти Швейцарии провели расследование в отношении северокорейского посла. Хан Тхе Суна и его подельника, агента разведки КНДР, подозревают в контрабанде 19 единиц слоновых бивней и 18 рогов носорога.

Возвращение в КНДР Хан Тхе Суна стало для Пхеньяна одной из приоритетных задач в рамках ротации дипломатов, пишет Kyodo со ссылкой на источники. Они допускают, что Пхеньян таким образом хочет избежать расследования обвинений.

Как подчеркивает газета, Северная Корея участвует в торговле слоновыми бивнями и рогами носорогов для получения иностранной валюты.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в Корейской Народно-Демократической Республике.

Ранее сообщалось, что Cеверная Корея закрывает посольства по всему миру.

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