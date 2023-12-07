Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея

TN: Зеленский прилетит на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать на инаугурацию нового лидера Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает телеканал TN.

Отмечается, что Милей через несколько дней после победы на выборах разговаривал с Зеленским и предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине. Зеленский подтвердил, что посетит Аргентину. Если это произойдет, то для нынешнего президента Украины эта поездка станет первой в Южную Америку.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур.

Инаугурация пройдет 10 декабря.

4 декабря стало известно, что Хавьер Милей готовит программу шоковых экономических реформ.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами