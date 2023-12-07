Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея

Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать на инаугурацию нового лидера Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает телеканал TN.

Отмечается, что Милей через несколько дней после победы на выборах разговаривал с Зеленским и предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине. Зеленский подтвердил, что посетит Аргентину. Если это произойдет, то для нынешнего президента Украины эта поездка станет первой в Южную Америку.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур.

Инаугурация пройдет 10 декабря.

4 декабря стало известно, что Хавьер Милей готовит программу шоковых экономических реформ.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против России.