В США заявили о стратегическом поражении Украины

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высказал мнение, что Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Риттер отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось, и «это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада».

«Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление», — сказал экс-офицер.

По его мнению, у Украины почти не осталось резервов, чтобы отражать удары российской армии.

До этого Риттер высказывал мнение, что конфликт на Украине закончится взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что, поскольку Вооруженные силы Украины завершают свою наступательную операцию и переходят к стратегической обороне, возникают вопросы — ожидать ли следующего контрнаступления ВСУ, и когда оно может начаться?

Ранее боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с украинской армией.