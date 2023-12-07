Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкционных мер против 185 физических лиц из России и ряда других стран, а также против 181 юридического лица. Документ опубликован на сайте президента Украины.

В нем отмечается, что в действие были введено решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 7 декабря 2023 года, которое предполагает применение и внесение изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. Указ вступил в силу с момента его публикации.

В документе отмечается, что санкции против 185 физических лиц и 181 юридического лица вводятся на пять или десять лет. Например,в список попали командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Также в списке граждане Украины, Молдавии, Узбекистана, Германии, ОАЭ и других стран.

До этого Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River.

Ранее минфин США расширил санкции против России.