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Путин рассказал, как меняются экономические отношения в мире

Путин: на смену глобализации в экономических отношениях приходит многополярность

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в своем выступлении на форуме ВТБ »Россия зовет!», что в мире происходят изменения в экономических отношениях между государствами. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель», — объяснил Путин.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в стране с 2009 года, а президент является его постоянным участником. В очном формате мероприятие проводят впервые с начала пандемии ковида в 2019 году. Ключевая тема форума в 2023 году — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». На конференции присутствую инвесторы из стран Ближнего Востока, Индии, Китай, Турции и ряда других государств.

До этого Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума.

Ранее в ЦИК рассказали об организации выборов президента РФ в 2024 году.

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