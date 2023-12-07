В Литве призвали конгресс США одобрить помощь Украине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала конгресс США как можно скорее выделить финансовую помощь для Украины. Она не сомневается, что пакет помощи будет одобрен, однако выражает сожаление, что этот вопрос стал заложником внутренней политики США, сообщает LRT.

По ее словам, в США на уровне риторики не возникает никаких сомнений относительно поддержки Украины, однако вопрос финансирования стал заложником внутренней политики.

В то же время она выразила уверенность, что пакет помощи в конце концов будет одобрен.

«Это очень неприятное обстоятельство, но я все же считаю <…> что это решение рано или поздно достигнет голосующих, и тогда голосование, я надеюсь, будет положительным », — сказала Шимоните.

До этого она заявляла, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь «победой» Киева.

«Единственный способ достичь прочного и справедливого мира — это помочь Украине победить как можно скорее, восстановить свою полную территориальную целостность, служить международному правосудию и восстановиться сильнее», — написала Шимоните.

Ранее стало известно, что Киев будет делать без финансов США.