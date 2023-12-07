В Китае рассказали, как Путин принимает решения по Украине

Президент России Владимир Путин принимает решения по ситуации на Украине исходя из национальных интересов, заявил директор департамента Европы министерства иностранных дел Китая Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай — ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ван Лутуна, европейские политики иногда призывают Пекин говорить с Путиным о необходимости вывода войск с Украины, однако россияне «очень независимая нация».

«Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается попросить Китай, чтобы он оказал влияние на Россию с целью закончить конфликт на Украине.

«Наш приоритет — Украина. Нам нужно, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы остановить конфликт», — ответил чиновник на вопрос о приоритетах ЕС на саммите Евросоюз — Китай, который состоится 7 декабря.

Кроме того, Евросоюз попросит КНР взаимодействовать с Украиной по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским, а также участвовать в соответствующих заседаниях.

Ранее Китай призвал Евросоюз к укреплению взаимного доверия и сотрудничества.