В Кремле объяснили «неприкрытую демонизацию» РФ со стороны США

Правительство США занимается «неприкрытой демонизацией» России, пытаясь вынудить американских парламентариев одобрить выделение очередного пакета помощи для Украины. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал одно из последних высказываний президента США Джо Байдена, который указал на необходимость предотвратить победу российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте. Как сказал глава государства, в противном случае следующей целью Москвы может стать одна из стран — членов НАТО.

«Мы видели и сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. Они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и палить деньги налогоплательщиков в топке войны», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь Кремля выразил надежду на наличие среди американских законодателей людей «с трезвым умом». Именно такие парламентарии должны понимать, что обвинения властей в адрес Москвы являются всего лишь попыткой оказать на них давление.

6 декабря американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу США, заявив о своей уверенности в планах российских властей атаковать одно из государств — участников НАТО после завершения боевых действий на Украине. По мнению хозяина Белого дома, в случае победы Путин не остановится на достигнутом.

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, для чего Джо Байден сделал заявление о возможном нападении российских войск на страну — члена НАТО.