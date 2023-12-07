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В Кремле объяснили «неприкрытую демонизацию» РФ со стороны США

Песков: власти США занимаются демонизацией РФ, чтобы надавить на конгрессменов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство США занимается «неприкрытой демонизацией» России, пытаясь вынудить американских парламентариев одобрить выделение очередного пакета помощи для Украины. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал одно из последних высказываний президента США Джо Байдена, который указал на необходимость предотвратить победу российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте. Как сказал глава государства, в противном случае следующей целью Москвы может стать одна из стран — членов НАТО.

«Мы видели и сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. Они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и палить деньги налогоплательщиков в топке войны», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь Кремля выразил надежду на наличие среди американских законодателей людей «с трезвым умом». Именно такие парламентарии должны понимать, что обвинения властей в адрес Москвы являются всего лишь попыткой оказать на них давление.

6 декабря американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу США, заявив о своей уверенности в планах российских властей атаковать одно из государств — участников НАТО после завершения боевых действий на Украине. По мнению хозяина Белого дома, в случае победы Путин не остановится на достигнутом.

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, для чего Джо Байден сделал заявление о возможном нападении российских войск на страну — члена НАТО.

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