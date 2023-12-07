Байден считает, что не он один способен победить Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что он не единственный демократ, способный обойти на президентских выборах экс-президента США Дональда Трампа, по его словам, еще 50 демократов способны сделать это. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Наверное, еще 50 из них», — ответил Байден на вопрос, может ли кто-либо еще из демократов выиграть Трампа на выборах президента США в следующем году.

Байден выразил уверенность в своей победе на выборах 2024 года.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в США может разразиться гражданская война, по итогам которой ряд штатов могут выйти из состава государства, из-за возможного переизбрания Байдена.

Член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что на президентских выборах в США в 2024 году будет решаться судьба демократии.