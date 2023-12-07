В Кремле прокомментировали визит Путина на Ближний Восток

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что российский президент Владимир Путин обсуждал со своими коллегами из ОАЭ и Саудовской Аравии президентом Мухаммадом ибн Заид аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом сотрудничество в сфере ОПЕК+.

На вопрос журналиста, какие конкретные договоренности были достигнуты, Песков подчеркнул, что они были достигнуты неделей ранее.

«Конкретные договоренности были достигнуты неделей ранее по линии ОПЕК+. В контексте этих договоренностей, они были подтверждены, стороны условились дальше продолжать взаимодействие», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран.

Российский лидер также поблагодарил наследного принца за приглашение и добавил, что высокого гостя ждали в Москве.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.