Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Ирана прибыл с визитом в Москву

Президент Ирана Раиси прибыл в Москву на встречу с Путиным

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом иранский посол в РФ Казем Джалали написал на своей странице в сети X.

Как сообщает агентство Tasnim, перед вылетом в Россию Раиси заявил, что срочные усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи палестинскому народу, а также соблюдение прав палестинцев будут среди дискуссий в ходе предстоящей встречи с президентом РФ.

Переговоры между Раиси и Путиным пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.

По данным иранских СМИ, президента в поездке сопровождает министр нефти и сопредседатель межправительственной комиссии России и Ирана Джавад Оуджи.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами