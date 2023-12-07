Президент Ирана прибыл с визитом в Москву

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом иранский посол в РФ Казем Джалали написал на своей странице в сети X.

Как сообщает агентство Tasnim, перед вылетом в Россию Раиси заявил, что срочные усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи палестинскому народу, а также соблюдение прав палестинцев будут среди дискуссий в ходе предстоящей встречи с президентом РФ.

Переговоры между Раиси и Путиным пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.

По данным иранских СМИ, президента в поездке сопровождает министр нефти и сопредседатель межправительственной комиссии России и Ирана Джавад Оуджи.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.