В Совфеде назвали главную ошибку в политике Байдена

Поддержка Киева является главной ошибкой президента США Джо Байдена, на которую будут указывать все его политические оппоненты. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов, комментируя слова американского лидера о том, что после победы на Украине РФ атакует страны НАТО. По мнению члена Совфеда, Байден вынужден пугать конгрессменов российской угрозой, чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Владимира Зеленского.

«Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что Белый дом будет всеми силами пытаться переложить ответственность за собственные провалы на Россию, говоря о несуществующих угрозах.

Накануне Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и «нападет на страны Североатлантического альянса». В таком случае, как отметил американский лидер, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, Вашингтон совсем не стремится. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли гражданскую войну в США в случае переизбрания Байдена.