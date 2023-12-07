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Стала известна главная тема переговоров президентов РФ и Ирана

Президент Ирана: палестинский вопрос станет главным на переговорах с Путиным

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станут главной темой переговоров в Москве президента Ирана Эбрахим Раиси и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил иранский лидер перед вылетом в Москву с официальным визитом, его слова приводит РИА Новости.

«Одним из центральных вопросов (для обсуждения в ходе – ред.) переговоров в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу», — заявил Раиси.

Агентство отмечает, что предметом переговоров двух президентов также станут вопросы двусторонних отношений, в том числе экономические связи и региональная и международная повестка.

До этого Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил, что попытки западных стран изолировать Россию провалились.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о визите саудовского кронпринца в Россию.

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