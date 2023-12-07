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Стала известна дата президентских выборов в Азербайджане

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года

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РИА Новости

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Азербайджан» со ссылкой на распоряжение президента страны Ильхама Алиева.

«В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные выборы президента Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал сегодня (президент – прим. ред.) Алиев», — говорится в сообщении агентства.

До этого Алиев заявил, что власти Армении могли бы предотвратить войну в Карабахе 2020 года, если бы прислушались к доводам Азербайджана.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана.

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