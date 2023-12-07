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Совфед призвал ООН оценить преступления Киева против детей

В парламенте РФ призвали ООН оценить преступления Киева против детей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Совет Федерации на пленарном заседании принял обращение парламента РФ к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям дать оценку преступлениям против детей, совершенным Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Госдума также планирует принять данное обращение на пленарном заседании в четверг.

До этого РИА Новости сообщало, что Международный комитет Совета Федерации в понедельник, 4 декабря, обсудит проект обращения парламента Российской Федерации к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребенка.

ТАСС сообщал, что следственные органы России возбудили более трех тысяч уголовных дел по преступлениям украинских военных и политического руководства Киева.

Данные были представлены в докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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