В США раскрыли, что может подорвать доверие к Вашингтону со стороны союзников

Блокировка законопроекта в сенате США по предоставлению многомиллиардной помощи Киеву подорвет доверие к Вашингтону со стороны союзников Запада, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Тайвань. Такое мнение выразил эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывший чиновник США Макс Бергманн, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Во всем мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США — Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, — возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться, потому что они несерьезны», — заявил эксперт.

Бергманн подчеркнул, что политические столкновения внутри Соединенных Штатов «потенциально ограничивают внешнеполитическую поддержку Украины со стороны США, а также общую надежность Америки для союзников и партнеров по всему миру».

До этого сообщалось, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

6 декабря президент США Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

Ранее в США заявили , что Россия «раздавит» Украину.