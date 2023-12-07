В России хотят сделать голосования на выборах президента трехдневными

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента Российской Федерации в течение трех дней. Ее слова передают РИА Новости.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

По словам Памфиловой, необходимо подготовить порядок деятельности международных наблюдателей на выборах, российская сторона от них не отказывается.

Кроме того, в ближайшее время будут подготовлены критерии использования дистанционного электронного голосования в регионах России. Главным критерием такого вида голосования будет опробированный опыт.

При этом дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ будет проходить только в тех регионах, где оно проходило ранее во избежание рисков, отметила глава ЦИК.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Действующий глава РФ Владимир Путин пока не объявлял, какое решение принял относительно предстоящих президентских выборов, примет он в них участие или нет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.