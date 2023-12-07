В СФ рассказали, когда начнется президентская избирательная кампания

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения на заседании палаты постановления об объявлении выборов президента РФ заявила, что принятие решения о дате проведения выборов президента РФ дает старт избирательной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента», — отметила Матвиенко.

Она назвала предстоящие выборы важнейшим политическим событием, которое во многом определит будущий вектор развития России.

По ее словам, российская избирательная система лишена «суррогатных электоральных механизмов» и основывается на прямом волеизъявлении российских избирателей.

Матвиенко указала на то, что ангажированные иностранные организации обязательно попытаются дискредитировать президентские выборы в России, и задача государства — не допустить ошибок и провокаций при их проведении.

«Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. И наш долг — такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций», — отметила председатель Совфеда.

До этого Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

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