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Армия Венесуэлы будет задействована в управлении спорным регионом Эссекибо

Минобороны Венесуэлы: ВС будут участвовать в управлении регионом Эссекибо

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Matias Delacroix/AP

Вооруженные силы Венесуэлы будут задействованы в управлении спорным регионом Эссекибо. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, его слова приводит ТАСС.

«Мы, единый орган власти и вооруженные силы, будем тесно сотрудничать и задействуем все свои логистические возможности и людские ресурсы, которые уже развернуты в этом секторе. Нет отдыху, нет перерывам, работаем все вместе за нашу Гайану-Эссекибо», — заявил министр.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро решил активировать вооруженные силы страны и объявил о присоединении региона Эссекибо, который является фактической территорией соседней Гайаны.

Народ Венесуэлы 4 декабря проголосовал на референдуме о включении в состав страны Эссекибо — территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Власти Венесуэлы заявили, что участвовали больше 50% избирателей страны. Из проголосовавших более 90% поддержали присоединение. В то же время СМИ отмечают, что реальная явка была низкой.

Власти Гайаны отказываются отдать свою землю и пригрозили обратиться за помощью в ООН. Группа государств Карибского сообщества выступила с заявлением о поддержке территориальной целостности Гайаны.

Бразилия стянула войска к своей границе, так как основная дорога между Венесуэлой и Гайаной проходит через ее территорию. Источник Reuters в бразильской армии заявил, что Бразилия не позволит никому из сторон использовать свою территорию в военных целях.

Ранее в Гайане сообщили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой.

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