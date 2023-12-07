В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным отношениям с КНР

Евросоюз стремится к стабильным и взаимовыгодным отношениям с Китаем. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите Китай — ЕС, его слова приводит телеканал France 24.

«Мы едины в своей приверженности установлению стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем», — заявил Мишель.

До этого сообщалось, что власти Китая надеются, что саммит с Евросоюзом в Пекине позволит создать условия для будущих отношений и укрепить прагматическое сотрудничество.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине заявил , что Китай и Европейский союз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество.