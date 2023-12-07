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В Китае озвучили ожидания от саммита ЕС

GT: Китай рассчитывает, что саммит с ЕС создаст условия для развития отношений

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Aly Song/Reuters

Власти Китая надеются, что саммит ЕС, который откроется в четверг в Пекине, позволит создать условия для будущих отношений и укрепить прагматическое сотрудничество. Об этом пишет газета Global Times.

В Пекине подчеркнули, что Китай и Евросоюз не являются соперниками, и у них много общих интересов, которые перевешивают их различия.

«Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений между Китаем и ЕС, и европейская сторона должна дать более четкие ответы на этот фундаментальный вопрос», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что в китайско-европейских отношениях есть определенные трудности, например, политические проблемы и проблемы безопасности, которые согласуется с политикой сдерживания США в отношении Китая. Однако по фундаментальным вопросам позиции ЕС и КНР всегда совпадали.

До этого газета Politico писала, что глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократит свой визит в Китай на саммит ЕС — КНР, который пройдет 7-8 декабря, чтобы в срочном порядке обсудить с лидерами политического объединения угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке членства Киева в Евросоюзе.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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