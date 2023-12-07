Сенатор Пушков заявил о драматическом политическом сдвиге в США

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что блокирование республиканцами запрошенной Белым домом финансовой помощи для Украины и Израиля из-за проблемы южной границы свидетельствует о драматическом сдвиге политических координат в США. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что американскому президенту Джо Байдену и его администрации без решения вопроса об укреплении южной границы США, скорее всего, не удастся продавить финансовую поддержку Киева. Позиция республиканцев по границе является единой и консолидированной и дает возможность им показать свою силу и влияние перед предстоящими выборами. Кроме того, у республиканцев появляется возможность шантажировать Белый дом и заставить пойти его на серьезные уступки.

По мнению Пушкова, сам факт того, что республиканцы блокируют, кроме Украины, еще и финансирование Израиля, что ранее было немыслимым, говорит о драматическом сдвиге политических координат в Соединенных Штатах. Сенатор подчеркнул, что былое единство американских политических сил полностью исчезло. И нынешняя ситуация в США подтверждает то, что в американском правящем классе произошел глубокий раскол.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не был вынесен на процедурное голосование в сенате США.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.