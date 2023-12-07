В посольстве РФ отреагировали на заявление Байдена об атаке России на НАТО

Провокационная позиция властей США о вероятности прямого столкновения американских и российских Вооруженных сил недопустима для ответственной ядерной державы. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова передает пресс-служба российского диппредставительства в Telegram.

«В попытке подлить масла в огонь украинского конфликта «по доверенности» здесь окончательно потеряли связь с реальностью», — заявил он.

По мнению дипломата, подобная риторика неприемлема.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден не исключил вторжение РФ в одну из стран НАТО после победы на Украине.