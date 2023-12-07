Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы

Власти Австралии ввели санкции в отношении 13 граждан России, связав их с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), передает пресс-служба австралийского МИД.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, Австралия также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти россиян, в том числе заместителя министра РФ. Имена этих людей не раскрываются.

В июле текущего года австралийское правительство ввело санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан из России и Белоруссии.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о госизмене, распространении фейков про российскую армию и участии в нежелательной организации. Свою вину он не признал.

До этого Евросоюз решительно осудил приговор Кара-Мурзе. ЕС назвал решение суда в отношении политика «возмутительно суровым».