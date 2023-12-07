США объявили о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины

Вашингтон примет ряд новых мер, направленных на поддержку украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное Белым домом 6 декабря заявление.

В документе говорится о формировании межведомственной группы, в которую войдут представители Госдепартамента, Пентагона и министерства торговли. Эта группа будет осуществлять мероприятия по поддержке украинской военной промышленности.

Кроме того, планируется для поддержки и ускорения перехода к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли направить в министерство стратегической промышленности Украины американского советника.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Законопроект предусматривал выделение Киеву $61 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.