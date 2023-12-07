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Япония анонсировала расширение антироссийских санкций

МИД Японии: страна расширит антироссийские санкции до конца года

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Япония до конца текущего года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также включит в санкционные списки организации третьих стран, которые якобы помогают обходить меры против РФ. Об этом заявили в японском МИД по итогам прошедшей 6 декабря онлайн-встречи лидеров государств Группы семи (G7), передает ТАСС.

«Что касается санкций против России, то премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что в дополнение к новым санкциям в отношении российских физических и юридических лиц к концу года в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер», — сказано в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

6 декабря стало известно, что страны «Большой семерки» обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто якобы помогает обходить ограничения.

До этого в министерстве экономики Японии заявили, что в рамках нового санкционного пакета Токио расширил список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

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