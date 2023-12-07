Япония направит Украине помощь в размере $4,5 млрд

Правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк. Об этом на онлайн-переговорах с лидерами стран Группы семи (G7) заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС, ссылаясь на японский МИД.

«(Кисида) заявил, то Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку (Украины) $4,5 млрд, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку», — приводит агентство сообщение японского внешнеполитического ведомства.

6 декабря президент США Джо Байден также призвал конгресс Соединенных Штатов одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул.

До этого стало известно, что Украина в ноябре получила минимальное иностранное финансирование за полгода. В ноябре в украинский государственный бюджет из-за рубежа поступило около двух миллиардов долларов. В частности, помощь в размере $1,6 млрд оказал Европейский союз.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.