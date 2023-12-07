Путин и саудовский кронпринц «сверили часы» по вопросам общих интересов стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе встречи в Эр-Рияде провели детальную «сверку часов» по взаимоважным вопросам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«(Состоялась) детальная сверка часов по тем областям, где стороны заинтересованы дальше развивать и углублять взаимодействие», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идет об экономическом и инвестиционном взаимодействии, а также о вопросах культуры и обмене накопленным опытом.

«Сидели <...> долго и обстоятельно в широком составе с участием вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний», — пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря, Саудовская Аравия будет организовывать Всемирную выставку «Экспо» в 2030 году и Чемпионат мира по футболу в 2034 году.

«Здесь, конечно, наш опыт проведения больших международных мероприятий трудно переоценить», — резюмировал он.

Перед этим Песков рассказал об обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о визите саудовского кронпринца в Россию.