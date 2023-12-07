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Песков рассказал об обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ

Песков сообщил, что Путин подарил президенту ОАЭ его портрет

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, во время визита Путина в ОАЭ состоялся протокольный обмен подарками. Российский президент подарил главе ОАЭ его портрет. В ответ Путин получил в подарок мозаику.

Пресс-секретарь отметил, что состоявшийся после посещения ОАЭ визит Путина в Саудовскую Аравию является рабочим, поэтому во время него обмен подарками не предусмотрен.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль Нахайян отметил личную роль президента России Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Он выразил готовность продолжать развитие отношений с Российской Федерации в различных областях.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.

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