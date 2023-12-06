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Наследный принц Саудовской Аравии назвал Путина «особенным гостем» королевства

Саудовский кронпринц назвал Путина «особенным гостем» королевства

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Алексей Никольский/РИА Новости

Кронпринц Саудовский Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что прибывший с визитом в страну президент России Владимир Путин является «особенным гостем» королевства, сообщает ТАСС.

Наследный принц, обращаясь к Путину во время переговоров, проходящих в Эр-Рияде, особо отметил, что российский президент является «дорогим и особенным гостем» на земле Саудовской Аравии. Кронпринц от лица правительства и саудовского народа выразил приветствие Путину.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран. Он обратил внимание, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время планового визита в регион.

6 декабря Путин снова пригласил саудовского наследного принца посетить Россию. На что тот ответил, что «несомненно» приедет в Москву.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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