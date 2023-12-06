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Байден не исключил вторжение РФ в одну из стран НАТО после победы на Украине

Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине. Об этом американский лидер сообщил в спецобращении к конгрессу, передает РИА Новости.

Глава Белого дома подчеркнул, что если президент РФ Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится».

»<…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал Байден.

До этого президент США призвал конгресс одобрить пакет помощи Украине до ухода на рождественские каникулы.

6 декабря в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также счел риск поражения Украины в конфликте высоким.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя задержку в утверждении нового запроса администрации о помощи ВСУ, признался, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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