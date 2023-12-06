Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет ТАСС.

Целью визита Путина в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества двух стран.

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической отрасли является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».

До этого глава России провел рабочий завтрак с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Во дворце Каср Аль-Ватан прошли российско-эмиратские переговоры, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, отмечает агентство.

Путин, открывая переговоры с участием делегаций, заявил, что намерен обсудить с Нахайяном конфликт Израиля и ХАМАС, а также российско-украинский конфликт. Президент РФ пригласил своего коллегу из ОАЭ на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.